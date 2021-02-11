Горняк22: Ночь в огне. В Барнауле сгорели два дома, два человека погибли • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Минувшей ночью в Барнауле произошло два серьезных пожара. В одном из них погибли два человека, во время другого эвакуировали девятерых.

Дом на ул. Рубцовской

Как информирует региональное управление МЧС, частный жилой дом загорелся глубокой ночью на ул. Рубцовской. Сообщение пожарным поступило поздно – к тому моменту огонь успел разойтись на большую площадь. Когда сотрудники прибыли, полыхала крыша, пламя угрожало соседним строениям.

Для ликвидации потребовалось 10 единиц техники, работали 34 человека личного состава. Ситуация оказалась сложной: пришлось вызвать также полицию, скорую помощь, электриков и газовиков. Дело в том, что газовый баллон сильно нагрелся и утратил герметичность, пожар разрастался сильнее и быстрее. А потом рухнула крыша, и под обломками обнаружили два тела.

Борьба с огненной стихией длилась более получаса. Пламя повредило стены и вещи, уничтожило кровлю и перекрытия. В целом оно охватило 100 кв. м.

«Причину пожара установят специалисты. Но, как правило, в зимний период наиболее частыми причинами становятся неисправные печи, их неправильная эксплуатация, перегруз электросетей и сломанные электроприборы, неосторожное обращение с огнем», – подчеркивают в МЧС.

Дом на ул. Боровой

Другой пожар случился раньше по времени – сообщение о нем поступило диспетчеру в 19:53. В огне оказался каркасно-насыпной жилой дом по ул. Боровой, 55. Он рассчитан на три хозяина, поэтому эвакуированы были сразу девять человек.

Поврежденная площадь составила 120 кв. м – в основном кровля и стены. Открытое горение ликвидировали только к 20:46. Было задействовано 9 единиц техники. Ликвидацией пожара занимались около 40 человек. Об этом рассказали «Алтайской правде» в пресс-службе МЧС.

Из дома успели вовремя вытащить газовый баллон. Соседи слышали громкий треск и щёлканье, некоторые боялись, что мог произойти хлопок. Но этого не случилось, а трещал шифер на крыше.

Предварительная причина также пока не установлена.

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю (ул. Рубцовская)

Видео: Barnaul22 (ул. Боровая)

Барнаул | Пожар

Алтайская правда