Горняк22: BATMAN и Disney. Алтайская таможня проверяет детскую одежду, похожую на контрафакт • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: BATMAN и Disney. Алтайская таможня проверяет детскую одежду, похожую на контрафакт

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

На госгранице в Алтайском крае выявили более 250 единиц товаров, маркированных известными брендами и имеющих признаки контрафактных. Продукцию пытались ввезти в Россию из Казахстана.

Вблизи Веселоярска таможенники остановили грузовик. За рулем сидел гражданин Киргизии. При досмотре нашли детскую одежду, сообщают в Алтайской таможне. Имелись признаки незаконного использования товарных знаков: BATMAN, Пикачу, Disney в количестве более 250 штук. По данному факту проводится проверка.

Кроме того, в грузовике находилось более 880 единиц товаров народного потребления (блузки женские, куртки, пальто, постельное белье) без обязательной маркировки.

В ведомстве уточнили, что с 1 января 2021 года ввоз в Россию и оборот на ее территории немаркированных товаров легкой промышленности запрещен.

Фото: Алтайская таможня

Алтайская правда

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