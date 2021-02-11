Горняк22: BATMAN и Disney. Алтайская таможня проверяет детскую одежду, похожую на контрафакт • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

На госгранице в Алтайском крае выявили более 250 единиц товаров, маркированных известными брендами и имеющих признаки контрафактных. Продукцию пытались ввезти в Россию из Казахстана.

Вблизи Веселоярска таможенники остановили грузовик. За рулем сидел гражданин Киргизии. При досмотре нашли детскую одежду, сообщают в Алтайской таможне. Имелись признаки незаконного использования товарных знаков: BATMAN, Пикачу, Disney в количестве более 250 штук. По данному факту проводится проверка.

Кроме того, в грузовике находилось более 880 единиц товаров народного потребления (блузки женские, куртки, пальто, постельное белье) без обязательной маркировки.

В ведомстве уточнили, что с 1 января 2021 года ввоз в Россию и оборот на ее территории немаркированных товаров легкой промышленности запрещен.

Фото: Алтайская таможня

Алтайская правда