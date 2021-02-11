Горняк22: Рубцовчанин ковшом и деревянной палкой убил соседа по общежитию • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Рубцовчанин ковшом и деревянной палкой убил соседа по общежитию

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Рубцовска. Он обвиняется в жестоком убийстве.

Как сообщили в краевом Следкоме, трагедия произошла в Рубцовске в ноябре 2020 года. Между двумя бывшими соседями по общежитию, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт на бытовой почве.

Рубцовчанин нанес 55-летнему знакомому множественные удары по голове и телу. Мужчина избивал соседа металлическим ковшом и деревянной палкой. После того, как соперник потерял сознание, обвиняемый задушил его.

Житель Рубцовска дал признательные показания. Уголовное дело направлено в суд.

Новости Рубцовска 

Алтайская правда

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