Горняк22: В ближайшие дни вода вернется в дома жителей Косихинского района • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: В ближайшие дни вода вернется в дома жителей Косихинского района

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

По данным администрации Косихинского района, в райцентре Косиха сегодня 10 февраля завершена прокладка нового участка водопровода вместо перемерзшего. Подключить к воде 15 домов, где живут 35 человек, планируется до пятницы – сейчас новый участок врезают в основной водопровод.

Ранее в ЦУР поступила информация о проблемах с водоснабжением в Косихе – они начались с начала января из-за морозов. ЦУР связался с администрацией района и Минстроем края, к ситуации подключились депутаты АКЗС от «Единой России» Александр Траутвейн и Вадим Смагин.

При поддержке Минстроя в районе провели подготовительные работы для прокладки водопровода, депутаты финансируют ремонт.

В администрации района отмечают, что жителям по графику подвозили воду. В соцсетях и СМИ края появилась информация о несоответствии бочки, в которой перевозили воду, нормам СанПина. Анализ воды, который провел Роспотребнадзор, показал соответствие необходимым нормам. Тем не менее, бочку для спокойствия потребителей заменили на другую.

Алтайская правда

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