Горняк22: Бизнес-леди из Барнаула судят за уклонение от уплаты 18 млн рублей налогов • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Директора фирмы в Барнауле судят за уклонение от уплаты налогов в крупном размере. Расследование уголовного дела завершено.

Бизнес-леди возглавляет компанию, основным видом деятельности которого является оказание по перевозке грузов. По версии следствия, с января 2018 по март 2020 года организация применяла общий режим налогообложения, то есть была плательщиком налога на добавленную стоимость.

У женщины возник умысел на включение в налоговые декларации по НДС заведомо ложных сведений. Для этого сделал фиктивные счета о поставке товара. В действительности такого не было. В результате махинаций в бюджет не был уплачен налог на сумму более 18 млн рублей.

Предприниматель признавать вину отказалась. На имущество директрисы наложен арест в сумме более 21 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд.

Барнаул

Алтайская правда