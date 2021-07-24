Горняк22: Россиянин сорвался с балкона бывшей жены и разбился насмерть

Мужчина на карнизе Фото: кадр из vk.com

В полиции рассказали, что это был не первый случай, когда мужчина оказался на карнизе балкона. До этого он отделывался легкими травмами

В Екатеринбурге 38-летний мужчина пытался забраться на балкон, но сорвался с высоты четвертого этажа и разбился насмерть, сообщает E1.RU.

По словам очевидца, на балконе окно было открыто на проветривание, мужчина пытался туда засунуть руку, чтобы дернуть ручку, но упал. Перед этим он разбил все стекла на другом балконе.

«Это четвертый этаж плюс там козырек над магазином, он упал с высоты около шести метров, просто, видимо, неудачно приземлился», – рассказал он.

В пресс-службе МВД рассказали, что пострадавший ранее проживал в этом доме с сыном и женой, в момент ЧП супруга была на работе. По предварительной версии, мужчина мог быть под действием наркотических веществ.

Следователи заявили, что смерть мужчины не криминальная и они начали проверку по факту случившегося.

Ранее «Толк» сообщал, что в Новосибирске мужчина разбился при падении из окна многоэтажки. Камера видеонаблюдения запечатлела падение.

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