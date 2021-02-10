Горняк22: Стали известны подробности жёсткого ДТП на Космонавтов в Барнауле • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

9 февраля на проспекте Космонавтов около дома № 20/2 в Барнауле произошло практически лобовое столкновение автомобилей ВАЗ 21123 и Scania (Миксер). От удара передняя часть Lada оказалась смята в гармошку.

Как рассказали «АП» в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции, в результате аварии пострадали два человека. Сам дорожный инцидент случился около 11:50.

По предварительным данным, водитель 1999 г.р. на автомобиле ВАЗ 21123 ехал от улицы Попова в сторону ул. Горской. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Здесь столкнулся с автомобилем Scania, за рулем которого был водитель 1981 г.р.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили водитель автомобиля ВАЗ 21123 и его пассажир. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

Фото: Николай Вершинин (из паблика Барнаул22)

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Алтайская правда