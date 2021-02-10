Горняк22: Барнаульцу грозит реальный срок за продажу осетра • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Барнаульцу грозит реальный срок за продажу осетра

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

В Алтайском крае сотрудники полиции в ходе рейда задержали 25-летнего жителя Барнаула. Он обвиняется в незаконной продаже рыбы особо ценных пород.

Полицейские установили, что мужчина продал в одной из торговых точек розничного рынка один экземпляр Сибирского осетра. В дальнейшем в холодильной камере транспортные полицейские обнаружили еще два экземпляра рыбы этого вида.

В ЛУ МВД России по СФО уточнили, этот вид рыбы занесен в Красную книгу России как исчезающий вид, его вылов и продажа запрещена. Результаты экспертизы показали, что это были особи, которые добыты из естественной среды обитания в реке Обь.

Возбуждено уголовное дело. Барнаульцу грозит наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до 4 лет.

Барнаул 

Алтайская правда

Похожая запись

Алтайский край

Ключевский район: В Алтайский край поступила очередная партия вакцины

Фев 10, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Меры безопасности при сходе снега и падении сосулек с крыш зданий

Фев 10, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Подписывайся на страницы II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в социальных сетях

Фев 10, 2021

Статьи по теме

РСС

13 лучших платежных систем для вашего интернет-магазина

Фев 10, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 10.02.2021: Неубранный с крыши снег может привести к тяжелым последствиям

Фев 10, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 10.02.2021: В Заринском районе прошло заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям

Фев 10, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 10.02.2021: Ветераны пограничных войск Локтевского района обращаются с просьбой об оказании посильной материальной помощи!

Фев 10, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar