Горняк22: Бийчанка попалась в руки мошеннику при продаже свадебного костюма • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Бийчанка попалась в руки мошеннику при продаже свадебного костюма

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Вместо заработка банковский счет жительницы Бийска «похудел» на 10 тысяч рублей. На уловку дистанционных мошенников попалась 23-летняя девушка.

Она разместила объявление о продаже товара на одном из популярных сайтов. Бийчанка хотела подарить «вторую жизнь» свадебному костюму мужа.

Вскоре ей позвонил потенциальный покупатель. Их общение продолжилось в мессенджере. Девушка скинула фотографии с описанием. Незнакомец предложил оплату безналичным способом и скинул форму для заполнения. В результате со счета жительницы наукограда списалось 10 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по краю.

В полиции призывают граждан быть бдительными при осуществлении покупок или продаж в Сети. Свои личные данные нельзя сообщать незнакомым лицам.

Новости Бийска 

Алтайская правда

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