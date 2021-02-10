Горняк22: ДТП унесло жизни двух людей на алтайской трассе • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Смертельная авария произошла 9 февраля на алтайской трассе в Крутихинском районе. ДТП случилось на 150 километре автодороги «Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области».

На месте ДТП еще до приезда скорой помощи погибли двое мужчин. По официальной версии, водитель 1980 года рождения на автомобиле Toyota Echo выехал на «встречку», где столкнулся с Hyundai Grand Starex под управлением мужчины 1990 года рождения.

От полученных травм скончались водитель и пассажир иномарки Toyota. В настоящее время проводится проверка, и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Инцидент Барнаул

ДТП | Крутихинский район

Алтайская правда