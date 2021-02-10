Горняк22: В алтайском селе устраняют аварию, оставившую без воды 37 человек • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: В алтайском селе устраняют аварию, оставившую без воды 37 человек

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

В алтайском селе Косиха продолжаются работы по восстановлению водоснабжения. Сейчас подрядчики приступили к бурению канала горизантально-наклонным способом.

Как рассказали в Минстрое, в ближайшее время будет выполнена укладка труб. Затем начнется подача воды потребителям. Подвоз воды жителям продолжается.

Авария произошла 5 февраля. Причиной стало промерзание водовода. Местные власти организовали на время подвоз воды.Труба, которая пролегает по улице Боровой, вышла из строя во время сильных морозов. Под отключение попали 15 домов, где живут 37 человек.

Ранее было проведено исследование, чтобы понять, насколько возможно провести горизонтальное бурение для новой обводной трубы.

Косихинский район 

Алтайская правда

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