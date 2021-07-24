Горняк22: Жительница Барнаула лишилась более 50 тыс. рублей при покупке авиабилетов

56 тысяч рублей пропало у жительницы Барнаула, при покупке авиабилетов через интернет. Об этом сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

49-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением, о хищении у нее денежных средств при покупке авиабилетов на одном из интернет-сайтов. Пострадавшая прошла по предлагаемой ссылке, ввела номер банковской карты, код с обратной стороны карты и пароль из СМС сообщения. После чего с карты списали 56 тыс. рублей, но заявка на приобретение билетов не пришла.

В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы уже писали о том, что значительно участились случаи мошенничества при покупке авиабилетов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Сотни подделок в месяц: мошенники добрались до авиабилетов

Барнаул

Алтайская правда