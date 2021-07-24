Горняк22: Житель Барнаула перевел «сотрудникам банка и ФСБ» 2 млн рублей

В Барнауле мошенники по телефону убедили мужчину взять 2 млн рублей в кредит и похитили их.

Ситуация, к сожалению, классическая. С помощью программного обеспечения мошенники подменили номер телефона, с которого звонили, на более очевидный – для придания достоверности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Мужчине они представились сотрудниками службы безопасности банка и ФСБ РФ. И рассказали ему о том, что его деньги пытаются похитить, направив заявку на одобрение кредита в банк. Чтобы сохранить средства, мнимые сотрудники банка убедили мужчину перевести деньги на якобы «безопасный счет». Затем мужчина оформил денежный кредит, обналичил деньги и с помощью банкомата перевел 2 млн рублей на абонентские номера преступников.

Прокуратура Алтайского края напоминает жителям, что сотрудники банка и правоохранительных органов никогда не звонят по телефону. Если вы получили подобный звонок, прервите разговор и сообщите о нем в полицию.

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Барнаул

Алтайская правда