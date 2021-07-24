Горняк22: Алтайский призывник вместо армии может угодить за решетку

Жителя Алтайского края подозревают в уклонении от военной службы. Ему грозит за это тюремный срок.

Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего призывника. Его подозревают в уклонении от военной службы без законных оснований.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю, молодой человек в апреле этого года не проходил медицинское обследование в рамках призывной кампании. При этом освобождения или отсрочки от исполнения воинской обязанности у подозреваемого не было.

Если вину уклониста докажут, ему грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 2 лет. По усмотрению суда ему также могут назначить принудительные работы или арест.

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Алтайская правда