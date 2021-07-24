Горняк22: 32 пожара произошло за сутки в Алтайском крае

По оперативным данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, 22 июля 2021 года зафиксировано 32 возгорания.

Среди них жилые дома в разных районах края, бани и надворные постройки. Подразделения МЧС 4 раза участвовали в ликвидации последствий ДТП.

На ликвидацию возгораний было привлечено 196 человек личного состава, задействовано 68 единиц техники.

В первой половине 2021 года в крае произошло более 2 тысяч техногенных пожаров. Более 1600 из них – в жилом секторе. В сравнении с прошлым годом количество пожаров уменьшилось на 17,8%.

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Алтайская правда