Горняк22: В Барнауле сестра погибшей в смертельном ДТП девушки ищет очевидцев

Родственница жертвы дорожного происшествия в Барнауле просит помощи у свидетелей трагедии.

«Виновница должна быть наказана». С таким призывом к барнаульцам обращается сестра погибшей накануне в ДТП девушки. Об этом сообщил паблик «Инцидент Барнаул» ВКонтакте.

Женщина отмечает, что погибшей сестре было всего 32 года и она – это все, что у нее, сестры, оставалось. И просит очевидцев трагедии откликнуться.

Напомним, ДТП со смертельным исходом произошло 23 июля в Барнауле на улице Малахова. Предварительно было установлено, что молодая женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобиль «Тойота Виста», за рулем которого находилась женщина, наехал на пешехода. 32-летняя девушка-пешеход скончалась на месте от травм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Барнауле насмерть сбили девушку

Барнаул

Алтайская правда