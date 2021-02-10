Горняк22: 15 инфицированных COVID-19 умерли в Алтайском крае за сутки • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

В Алтайском крае продолжается снижаться количество новых случаев коронавирусной инфекции. Но, к сожалению, держится на высоком уровне смертность среди инфицированных. Так, за минувшие сутки подтверждено еще 174 диагноза COVID-19. Скончались 15 пациентов с ковидом (от коронавируса – 13). Выздоровели 170 человек.

Как сообщили 9 февраля в оперштабе региона, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 40 тыс. 611 случаев инфекции. Излечились 36 тысяч 341 пациентов, скончались 2084 инфицированных (непосредственно от коронавирусной инфекции — 1300).

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях 1 тыс. 648 человек с положительными тестами на ковид и 657 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. При этом из этого числа 354 – тяжелобольные пациенты. К аппаратам ИВЛ подключены 88 человек.

Новые случаи коронавируса за сутки:

Барнаул – 48,

Рубцовск – 16,

Бийск – 14,

Камень-на-Оби — 7,

Яровое – 7,

Ребрихинский район – 6,

Локтевский район — 5,

Поспелихинский район — 5,

Рубцовский район — 5,

Тогульский район — 5,

Бийский район — 4,

Завьяловский район — 4,

Алейский район — 3,

Ельцовский район — 3,

Зональный район — 3,

Красногорский район — 3,

Советский район — 3,

Тальменский район — 3,

Топчихинский район — 3,

Чарышский район — 3,

Алейск — 2,

Заринск — 2,

Алтайский район — 2,

Курьинский район — 2,

Мамонтовский район — 2,

Павловский район — 2,

Солонешенский район — 2,

Целинный район — 2,

Шелаболихинский район — 2,

Шипуновский район — 2,

Благовещенский район — 1,

Немецкий национальный район — 1,

Новичихинский район — 1,

Солтонский район — 1.

Алтайская правда