Горняк22: Фестиваль «Сибирская Масленица» пройдет на Алтае 13 марта • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

На территории комплекса «Сибирское подворье» в селе Новотырышкино пройдут традиционные проводы зимы. В этом году будет много ковидных ограничений, поэтому фестиваль обещает быть не таким масштабным и многолюдным, как обычно.

Роспотребнадзор рекомендовал организаторам исключить участие людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, а также сахарным диабетом. На празднике нужно будет соблюдать дистанцию и носить маски. Также придется отказаться от выездной торговли.

Увы, коронавирус также лишил людей излюбленных конкурсов – народного костюма и креативных саней. Не будет и ярмарки ремесел.

Зато проведут конные скачки, покорение масленичного столба, выберут лучшее масленичное чучело. Для гостей выступят театр «Куклы-Великаны», «Русский Фрэш», «Вечерки», «Огоньки». Полную программу пока не составили. Она появится на сайте siberianmas.ru.

Напомним, «Сибирская Масленица» – популярный фестиваль, на который приезжают гости из разных регионов России. Однажды на празднике насчитали 37 тыс. человек. В 2019 году участники поставили рекорд страны на самый большой масленичный хоровод.

Также у этого праздника много наград. Есть, к примеру, гран-при регионального этапа Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

В 2020 году мероприятие организовали 29 февраля. На тот момент ковидных ограничений еще не было, поэтому всё прошло, как обычно.

Смоленский район

Алтайская правда