Горняк22: После смертельного схода снега в Алтайском крае возбуждено уголовное дело • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Следователи Заринского района Алтайского края возбудили уголовное дело после трагического случая: на территории Смазневского элеватора снег сошел с крыши на восьмерых человек. Четверо погибли.

Дело расследуют по ч. 3 ст. 143 УК РФ о нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи осматривают место происшествия. Назначены судебные экспертизы.

В краевом следкоме пояснили, что утром 8 февраля работники чистили кровлю зерносклада, и в этот момент снежная масса сдвинулась и упала.

По сообщениям в соцсетях, сначала на землю рухнула одна часть «лавины», которая утащила с собой восьмерых людей. Затем их накрыло второй частью. Двое сумели выбраться сразу.

В пресс-службе правительства Алтайского края также добавили, что на место происшествия были направлены три бригады скорой помощи. Одного пострадавшего вывезли в больницу Заринска. Остальные выжившие от госпитализации отказались.

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

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Снег с крыши сошел на восьмерых человек в Алтайском крае. Четверо погибли

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Алтайская правда