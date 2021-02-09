Горняк22: Пожарные в Барнауле не доехали до горящей квартиры из-за припаркованных машин • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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Алтайский край

Горняк22: Пожарные в Барнауле не доехали до горящей квартиры из-за припаркованных машин

Фев 9, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Вечером 7 февраля к 16-этажному дому № 264 по ул. Георгия Исакова в Барнауле вызвали пожарных. Однако въезд по двор перегородили автовладельцы.

Этот звонок поступил в то время, когда в другой части города горел склад на Заводском 9-м проезде. Сотрудники МЧС направились к новому месту происшествия с проблесковыми маячками и спецсигналом.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, по счастливому стечению обстоятельств пожар был потушен до прибытия огнеборцев. Но трудности, с которыми столкнулись пожарные, в иной ситуации могли бы привести к трагедии: въезд во двор был перегорожен автомобилями.

«Поскольку проезд пожарно-спасательной техники должен осуществляться незамедлительно, то есть без помех, по предусмотренным для этого дорогам, то его затруднение может привести к большой потере времени, а это, в свою очередь, создает опасность для безопасности граждан, сохранности имущества», – подчеркнули в МЧС.

Барнаул | Пожар 

Алтайская правда

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