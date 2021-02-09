Горняк22: Экс-главу сельской администрации на Алтае арестовали за махинации • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Экс-главу сельской администрации на Алтае арестовали за махинации

Фев 9, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Бывшего главу Лебяжинской сельской администрации в Алтайском крае отправили под домашний арест. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, а также растрате с использованием своего служебного положения.

По данным Следственного комитета региона, преступление было совершено в период с июля по декабрь 2017 года. Глава администрации подписал фиктивные договоры подряда с индивидуальным предпринимателем. Последний, по документам, должен был взять на себя благоустройство территории и проведение праздников. А по факту – ушел по своим делам.

Оформить поддельные бумаги начальнику помог его сотрудник. Также руководитель поручил своим подчиненным составить липовые акты приемки работ. Хотя упомянутые выше услуги оказаны не были. Ущерб администрации от всех этих «манипуляций» превысил 157 тыс. рублей.

Похоже, сотрудники администрации, подделав бумаги один раз, «втянулись». Уже после увольнения руководителя, с декабря 2017-го по март 2018-го они «нарисовали»  новые бумаги. Формально – какой-то предприниматель якобы обустроил дамбу и расчистил водопропускные сооружения в районе. На деле ничего подобного не происходило, зато документы с отчетом о выдуманных работах благополучно сдали новому главе администрации. Это преступление принесло мошенникам более 450 тыс. рублей.

Этим уголовным делом занимаются сотрудники ФСБ и следкома. Посредника, который помогал бывшему руководителю, отправили под домашний арест. Сам экс-глава проведет под стражей два месяца.  

Барнаул 

Алтайская правда

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