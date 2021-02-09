Горняк22: СК: погибшие от схода снега механизаторы на Алтае чистили крышу без страховки • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото Олег БОГДАНОВ

На станции Смазнево Заринского района, где под снежным завалом погибли четыре человека, работают следователи, спасатели, психологи, а также представители власти. Подробности с места событий рассказала корреспондент «Алтайской правды» Тамара Попова.

Заместитель губернатора Александр Лукьянов заявил, что родным погибших окажут помощь в погребении, а также дополнтельно выплатят материальную помощь.

Также стало известно, что, по предварительным данным следствия, мужчины чистили снег на крыше зернохранилища без страховки.

Выполнить эту работу попросили механизаторов СПК «Фрунзе» из соседней Сосновки. Перед этим два дня шли сильные снегопады. Один из сотрудников, Александр Жмакин, пришел позже и увидел уже груду снега. Он первым взял лопату и начал откапывать товарищей.

Сейчас на месте трагедии ведутся спасательные работы. Представители хозяйства расчищают снег. С родными погибших беседуют психологи.

Напомним, несчастный случай произошел утром 8 февраля. Восемь человек чистили крышу зернохранилища на элеваторе. Часть «лавины» сбила их с ног и утащила на землю, затем мужчин накрыло второй порцией снега. Четыре человека погибли, столько же пострадали. Госпитализирован в Заринскую ЦРБ только один. Остальные трое отказались от медицинский помощи.

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