Горняк22: Пострадавший от схода снега в Заринском районе находится в реанимации • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Пострадавший от схода снега в Заринском районе находится в реанимации

Фев 9, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Один из пострадавших, на которых рухнул снег с крыши в Алтайском крае, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Мужчина находится в заринской больнице, он в сознании, его осмотрели специалисты. Врачи делают всё необходимое.

Напомним, утром 8 февраля на станции Смазнево восемь человек чистили крышу зернохранилища на территории элеватора. В результате схода «лавины» погибли четверо. Один был госпитализирован, остальные осмотрены медиками – им госпитализация не потребовалась.

На место прибыли три бригады скорой помощи: две из Заринска и одна из Новоалтайска. На всякий случай был подготовлен к вылету вертолет санавиации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Погибшие от схода снега механизаторы на Алтае чистили крышу без страховки

В алтайском МЧС рассказали про трагический случай со сходом снега на людей

После смертельного схода снега в Алтайском крае возбуждено уголовное дело

Заринский район | Новости Заринска 

Алтайская правда

Похожая запись

Алтайский край

Ключевский район: В Алтайский край поступила очередная партия вакцины

Фев 10, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Меры безопасности при сходе снега и падении сосулек с крыш зданий

Фев 10, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Подписывайся на страницы II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в социальных сетях

Фев 10, 2021

Статьи по теме

РСС

13 лучших платежных систем для вашего интернет-магазина

Фев 10, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 10.02.2021: Неубранный с крыши снег может привести к тяжелым последствиям

Фев 10, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 10.02.2021: В Заринском районе прошло заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям

Фев 10, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 10.02.2021: Ветераны пограничных войск Локтевского района обращаются с просьбой об оказании посильной материальной помощи!

Фев 10, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar