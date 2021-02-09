Горняк22: Пострадавший от схода снега в Заринском районе находится в реанимации • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Один из пострадавших, на которых рухнул снег с крыши в Алтайском крае, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает региональный Минздрав.
Мужчина находится в заринской больнице, он в сознании, его осмотрели специалисты. Врачи делают всё необходимое.
Напомним, утром 8 февраля на станции Смазнево восемь человек чистили крышу зернохранилища на территории элеватора. В результате схода «лавины» погибли четверо. Один был госпитализирован, остальные осмотрены медиками – им госпитализация не потребовалась.
На место прибыли три бригады скорой помощи: две из Заринска и одна из Новоалтайска. На всякий случай был подготовлен к вылету вертолет санавиации.
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