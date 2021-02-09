Горняк22: Самому молодому погибшему от схода снега в Алтайском крае было 23 года • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Родным погибших от схода снега в Заринском районе Алтайского края выплатят по 100 тыс. рублей. Близкие одного из них получат больше – 200 тыс. рублей. Новые подробности о трагедии рассказала с места событий журналист «АП» Тамара Попова.

«Один из погибших имел на иждивении двух несовершеннолетних детей. Ему будет оказана помощь в размере 200 тысяч, остальным выплатят по 100 тысяч рублей», – сообщила она.

Также стало известно, что самый молодой погибший был с 1998 года рождения. То есть ему шел 23-й год.

Напомним, утром 8 февраля на станции Смазнево в Заринском районе восемь человек чистили крышу. Внезапно снег большим пластом рухнул вниз, утащив их за собой. Другая часть «лавины» накрыла людей сверху. Четверо погибли, один в реанимации. Остальные в порядке.

Что еще стало известно:

По данным МЧС, снежный покров в этом году превысил среднее значение за 5 лет. Высота образовавшейся в результате схода снежной шапки, с учетом осадков двух последних суток, составила 2 м.

Накануне шел дождь, а сегодня, во время очистительных работ, снег был оледеневший и напитанный водой. Похоже, он упал под собственной тяжестью.

Двое рабочих, когда увидели, что идет «лавина» (они работали ближе к краю крыши), успели отпрыгнуть и остались невредимыми. Один травмирован и четверо задохнулись под снегом.

Пострадавшие – рабочие СПК «Фрунзе», жили в соседней Сосновке. Руководитель хозяйства уже подтвердил, что все затраты по погребению и материальной помощи берёт на себя.

Родственникам сообщили о несчастном случае с утра. Они сразу приехали, но их не пускали к месту, где всё произошло – наверное, ради их же безопасности. Люди стояли рядом на улице. Желающих провожали в теплые помещения, отогревали, поили горячим чаем. Психологи МЧС успокаивали скорбящих, как могли.

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Алтайская правда