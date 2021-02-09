Горняк22: Главу Обского бассейна внутренних водных путей обвиняют в мошенничестве • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей». Он подозревается в мошенничестве, совершенном в крупном размере.

В течение 2017–2019 годов мужчина заключал фиктивные трудовые договоры с Сибирским госуниверситетом водного транспорта. Согласно им, он должен был работать доцентов одной из кафедр. Но фактически его обязанности выполняли другие работники. А он получал незаконно зарплату, общая сумма которой за все эти годы составила около полумиллиона рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, сообщает Управление на транспорте МВД России по СФО.

Алтайская правда