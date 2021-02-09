Горняк22: В Алтайском крае 18-летняя девушка погибла под колёсами поезда • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае 18-летняя девушка погибла под колёсами поезда

Фев 9, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

8 февраля поезд сбил молодую девушку на железнодорожной станции Заринская. Она получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась.

Как установили сотрудники транспортной полиции, 18-летняя девушка шла по железнодорожной насыпи и не слышала, как приближается поезд. В результате произошёл наезд. 

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, сообщает Алтайское ЛУ МВД России. 

Транспортные полицейские напоминают о необходимости соблюдать правила поведения на железной дороге, которая является зоной повышенной опасности. 

Заринский район 

Алтайская правда

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