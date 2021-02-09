Горняк22: В Алтайском крае 18-летняя девушка погибла под колёсами поезда • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

8 февраля поезд сбил молодую девушку на железнодорожной станции Заринская. Она получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась.
Как установили сотрудники транспортной полиции, 18-летняя девушка шла по железнодорожной насыпи и не слышала, как приближается поезд. В результате произошёл наезд.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, сообщает Алтайское ЛУ МВД России.
Транспортные полицейские напоминают о необходимости соблюдать правила поведения на железной дороге, которая является зоной повышенной опасности.
Заринский район