Горняк22: В Алтайском крае 18-летняя девушка погибла под колёсами поезда • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

8 февраля поезд сбил молодую девушку на железнодорожной станции Заринская. Она получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась.

Как установили сотрудники транспортной полиции, 18-летняя девушка шла по железнодорожной насыпи и не слышала, как приближается поезд. В результате произошёл наезд.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, сообщает Алтайское ЛУ МВД России.

Транспортные полицейские напоминают о необходимости соблюдать правила поведения на железной дороге, которая является зоной повышенной опасности.

Заринский район

Алтайская правда