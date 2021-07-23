Горняк22: В России отменили обязательные штампы в паспорте о браке и детях

Свадьба Фото: pixabay.com

Правительство также сократило сроки оформления паспорта. Теперь чиновники должны оформить паспорт в течение пяти рабочих дней

Россиянам разрешили не ставить в паспорте отметки о регистрации брака и детях. Обязательными штампами остались регистрация по месту жительства и воинская обязанность. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

По своему желанию граждане также могут поставить в своем паспорте отметки о группе крови и резус-факторе, а также о загранпаспорте, ранее выданных паспортах и ИНН.

В новом постановлении уточнили, что если дефекты не позволяют установить подлинность паспорта, отсутствуют страницы или их части, а также нельзя визуально прочитать сведения в документе или сличить фотографию, то паспорт нужно поменять.

С этого года в России планируют начать выдавать электронные паспорта – пластиковые карточки с электронными носителями информации. Кроме того, появится мобильное приложение, которое будет выполнять функции паспорта. Им можно будет пользоваться при заключении трудовых договоров, походе в МФЦ и покупке алкоголя и табака.

Ранее «Толк» сообщал, что в России в этом году рекордно выросло количество разводов. В 2021 году число разводов стало максимальным за последние семь лет.

ТОЛК