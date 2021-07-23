Горняк22: В Рубцовске задержали грабителя ювелирного магазина

Пистолет. Оружие Фото: pixabay.com

Задержанный мужчина ранее уже был судим за разбой, свое нападение он совершил в медицинской маске с предметом, похожим на пистолет

В Рубцовске задержали 39-летнего мужчину, которого подозревают в дерзком нападении на местный ювелирный магазин, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Нападение на магазин было совершено 20 июля – мужчина прятал свое лицо за медицинской маской и в руках держал предмет, похожий на пистолет. Он опрокинул одну из витрин с украшениями, забрал лоток и скрылся.

Нанесенный ущерб, по оценкам специалистов, равен 1 млн рублей.

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