Горняк22: Тела мужчины и ребенка нашли водолазы в реке Лебедь на Алтае

Река. Водоем. МЧС Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

Вечером 20 июля в шести километрах от Турочака на реке Лебедь в Республике Алтай перевернулась лодка, в которой находились два рыбака – 35-летний взрослый и 11-летний ребенок

Рано утром 22 июля водолазы Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России обследовали участок на реке Лебедь и обнаружили тела двух утонувших ранее человек – мужчины и ребенка.

Тела были переданы правоохранительным органам Республики Алтай, сообщает региональная пресс-служба ГУ МЧС.

Об исчезновении мужчины и ребенка стало известно вечером 20 июля – их лодка перевернулась, а находившиеся в ней люди пропали без вести.

ТОЛК