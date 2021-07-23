Горняк22: Барнаульцы всё чаще выбирают «удаленку» при поиске работы

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Исследовательский центр «Зарплата.ру» выяснил, по каким основным параметрам барнаульцы выбирают работодателя в 2021 году

В Барнауле 50% опрошенных назвали удаленный режим работы главным критерием при поиске работы, еще 44% респондентов хотели бы бывать в офисе не более пары дней в неделю, сообщает сервис «Зарплата.ру».

Оказалось, что пандемия коронавируса отодвинула критерий высокой зарплаты при выборе места работы на второе место. На нее ориентируются 42% опрошенных горожан. 40% барнаульцев заявили, что им важна стабильность компании, а 31% респондентов смотрят на перспективы карьерного роста.

26% опрошенных хотят работать в дружелюбном коллективе под руководством адекватного начальства. 20% респондентов при выборе работы придают значение удаленности от дома.

Чаще всего о желании работать удаленно как об основном критерии заявляют опрошенные старше 34 лет. Респонденты до 25 лет по-прежнему на первое место ставят высокую зарплату.

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