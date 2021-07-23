Горняк22: В Барнауле задержали школьницу, которая распространяла наркотики

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Барнаула, которые занимались распространением наркотиков. Одна из обвиняемых — 16-летняя девушка.

В мае неустановленное лицо предложило через Интернет шестнадцатилетней школьнице из Барнаула и ее восемнадцатилетнему приятелю заняться реализацией наркотических средств. Молодые люди согласились и стали получать наркотики, расфасованные в свертки. После они сбывали их путем «закладок» на территории краевого центра.

Однако довести преступный умысел до конца обвиняемым не удалось, так как они были задержаны сотрудниками полиции.

В ходе предварительного следствия молодые люди вину признали и раскаялись в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, пишет СК по Алтайскому краю.

Барнаул

Алтайская правда