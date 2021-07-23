Горняк22: В Барнауле на мужчину напали и украли сумку с 67 000 рублей

В Барнауле задержан мужчина, который подозревается в грабеже с применением насилия. Молодой человек напал сзади на мужчину и вырвал сумку, в которой находилось 67 000 рублей.

По данным ГУ МВД России по Алтайскому краю, 25-летний местный житель встретился с потерпевшим в увеселительном заведении. Внимание молодого человека привлекла толстая пачка денег, которую мужчина вытащил при расчете на кассе. В этот день пострадавший получил заработную плату.

Задержанный пытался завязать разговор с мужчиной, но он не шел на контакт. Когда потерпевший уже покинул заведение, злоумышленник выбежал за ним, нанес несколько ударов, выхватил из рук сумку и скрылся в неизвестном направлении.

Сейчас фигурант дела заключен под стражу. Деньги он уже успел потрать на алкоголь и личные нужды. Как сообщает следствие, задержанный был судим ранее за кражу и мошенничество.

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Барнаул

Алтайская правда