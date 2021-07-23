Горняк22: В Барнауле женщина выпала из окна 6 этажа

Женщина упала из окна 6 этажа в Барнауле. По словам очевидца, она осталась жива.

Это произошло сегодня утром, 22 июля, по адресу Солнечная поляна 7, сообщает «Инцидент Барнаул» со ссылкой на очевидца. По его словам, женщина получила серьезные травмы, у нее порвана нога. В разговоре пострадавшая сообщила, что в этой квартире находится реабилитационный центр.

На фото видно, что из окна дома также свисает веревка из простыней. Видимо, пострадавшая пыталась спустится по ней.

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Барнаул

Алтайская правда