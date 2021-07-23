Горняк22: 700 жилых домов остались без воды из-за коммунальной аварии в Казенной Заимке

22 июля прозошла авария в пригороде Барнаула. Коммунальные службы устраняют повреждение на водозаборе в поселке Казенная Заимка. Без водоснабжения остались около 700 жилых домов.

Как сообщает администрация Барнаул, на артезианском водозаборе, по адресу Соколиная 55, вышло из строя насосное оборудование. Власти города привлекли аварийные бригады барнаульского водоканала для проведения восстановительных работ.

Подвоз воды организуют с 18:00 по адресам: 2-ая Ореховая 36, Арбатская 86, Цветущая 1, Кольцевая 11а, Каштановая 49.

Барнаул

Алтайская правда