Горняк22: Следком: участкового из Барнаула убили выстрелом в голову из-за мести

Следственный комитет Алтайского края предъявил обвинения рецидивисту в посягательстве на жизнь полицейского. Участковый умер от выстрела в голову.

Ранее судимого 57-летнего мужчину следственные органы обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Так, по версии следствия, 14 июля участковый Неудахин поехал на служебном автомобиле в поселок Гоньба для вручения повестки. Шедов должен был явиться на следственные мероприятия по делу о фальсификации доказательств.

После диалога участкового с рецидивистом, ранее судимый Шедов попросил участкового подвезти его до проезжей части. Полицейский согласился. У Шедова, как оказалось, с собой было оружие. Он сел на заднее сидение автомобиля и прицельно выстрелил в голову полицейскому. После этого, уже за пределами населенного пункта, он поджег тело полицейского и служебную машину и скрылся.

В Следкоме полагают, что мотивом для убийства послужило чувство мести. Детали не уточняются.

Шедову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем проведены первоначальные следственные действия, в том числе проверка показаний на месте, где обвиняемый показал, каким способом совершил преступление. Расследование продолжается.

Барнаул

Алтайская правда