Горняк22: Народный календарь. Как обеспечить семье мир и достаток • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Горняк22: Народный календарь. Как обеспечить семье мир и достаток

Фев 9, 2021
Горняк22

Фото Сергей БАШЛЫЧЕВ

Вторник 9 февраля 2021 года в народном календаре — Златоустьев огонь, или Златоустов день. Православная церковь чтит память святителя Иоанна Златоуста (347-407). Этот византийский церковный деятель славился своими псалмами и проповедями.

В Византии и на Руси его считали идеалом проповедника. За ораторский дар Иоанна прозвали Златоустом. На Руси были хорошо известны произведения Иоанна Златоуста.

Иоанну Златоусту в день его памяти молились о помощи в отчаянии. Также просили просветить разум, чтобы он был открыт к духовному учению.

В этот день с особым вниманием относились к домашнему очагу. Существовал особый обряд, позволяющий обеспечить семье мир и достаток. Для этого надо было затопить печь так, чтобы разом занялись все поленья. Чтобы это получилось, заранее просушивали дрова и щипали лучину.

Также в день Иоанна Златоуста произносили особый заговор от зубной боли. Он звучал так: «Лазарева суббота, Златоустьев день, у кого болят зубы, чтобы те зубы окаменели и вовек не болели».

Дурной приметой считается в этот день мыть голову, дарить и получать подарки. 9 февраля могут навести сильную порчу.

Алтайская правда

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