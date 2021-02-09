Горняк22: Межрайонный лагерь отдыха может появиться в Завьялово • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Во время рабочей встречи депутата Государственной Думы Ивана Лоора с работниками системы образования Завьяловского района была высказана инициатива – что, если построить детский межрайонный лагерь отдыха на знаменитом Соленом озере?

По словам главы района Николая Губерта, на территории муниципалитета функционирует лагерь отдыха «Спутник», но условия пребывания там оставляют желать лучшего.

«Ежегодно все присутствующие сегодня в этом зале ремонтируют его, белят, красят в преддверии очередного сезона летнего отдыха. А потом наши дети там отдыхают, как при первобытнообщинном строе. Чтобы сделать отдых подрастающего поколения более качественным, можно построить лагерь типа «Артека». Но нет такой федеральной программы. А за счет региона такую глыбу нам не сдвинуть», — сказал он.

Депутат, внимательно выслушав также и мнения присутствующих педагогов, сказал, что нужно правильно сформировать и внимательно изучить предложение. «Мне импонирует, как вы подходите к вопросу, это государственное мышление. И предложенная идея — однозначно интересная. Не в каждом районе есть такое замечательное озеро, как ваше Соленое, каждый сезон оно привлекает тысячи отдыхающих, и не только из нашего региона, но и далеко из-за его пределов. Почему бы не сделать здесь межрайонный лагерь, естественно, с привлечением средств федерального бюджета», — прокомментировал Иван Лоор.

Завьяловский район

Алтайская правда