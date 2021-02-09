Горняк22: В медуниверситете пояснили, почему задерживают стипендии студентам • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Задержаны стипендии студентам Алтайского государственного медицинского университета (АГМУ) и ряда других вузов страны. Деньги, которые должны были прийти с 25 января по 5 февраля, до сих пор не выплачены.

В медуниверситете «АП» пояснили, что задержка связана с техническими проблемами. Деньги не перечислены из федерального бюджета.

«По независящей от университета причине, связанной с организационно-техническими проблемами электронного бюджета на федеральном уровне, средства на счета ряда медицинских университетов еще не поступили. Стипендия будет выплачена сразу же после поступления», — рассказал председатель первичной организации обучающихся АГМУ, профессионального союза работников здравоохранения РФ Дмитрий Чернышов.

Он особо подчеркнул, что руководство университета подготовило все документы, чтобы оперативно выплатить стипендию.

«Средства в стипендиальный фонд могут поступать только из федерального бюджета, тратиться только на стипендии и материальную помощь. Нецелевое расходование невозможно. Профсоюз следит за ситуацией», — заметил Дмитрий Чернышов.

В воскресенье о сложившейся ситуации публично высказался депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов. «Студенты — самая финансово незащищенная группа общества. Это взрослые дети, которые не обзавелись еще финансовой стабильностью. Им как никогда важно вовремя выплачивать стипендии. Свяжусь с Минздравом, вникну в ситуацию. Задача у нас одна — незамедлительно добиться перечисления денег, выплатить стипендии и больше подобного не допускать», — заявил политик.

Алтайская правда