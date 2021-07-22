Горняк22: В селах Алтайского края наводят лоск перед приездом главы «Единой России»
Грейдирование дороги в Первомайском районе Фото: Telegram-канал "Алтайский сыр"
Предполагается, что Андрей Турчак уделит внимание вопросам газификации в Смоленском районе, а также строительству соцобъектов
В Первомайском и Смоленском районах Алтайского края готовятся к визиту высокопоставленных гостей – ожидается, что их посетит глава «Единой России» Андрей Турчак.
О том, что в полях Первомайского района срочно грейдируют дорогу, по которой, возможно, проедет делегация, рассказал Telegram-канал «Алтайский сыр».
«Местные такого дорожного благоустройства не припомнят, – пишет «Алтайский сыр». – А в Смоленском районе в состоянии паники наводят красоту в селе, куда тоже заглянет высокопоставленный единоросс».
Однако на запрос altapress.ru по поводу дорожных работ в краевом министерстве транспорта ответили, что работы плановые.