Горняк22: После ремонта на Павловском тракте в Барнауле появятся велодорожки и тротуары

Ремонт Павловского тракта. Барнаул Фото: barnaul.org

После ремонта проезжей части на одной из самых загруженных дорог Барнаула строители проведут благоустройство и обустройство территории

Продолжаются работы по укладке выравнивающего слоя асфальта на Павловском тракте в Барнауле – на участке тракта от улицы Сельскохозяйственной до Георгиева, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

Этот участок протяженностью более 2 км. Здесь же ширину полос движения доведут до нормативов.

Выравнивающий слой дорожного покрытия сейчас делают на путепроводе и съездах с Павловского тракта на улицу Малахова. Здесь обустроят пешеходные и велодорожки. Сейчас рабочие устанавливают бордюрный камень и поребрик, делают основания под тротуары и велодорожки – их ширина составит от двух до пяти метров.

Отмечается, что срок завершения работ – 1 октября. Ремонт на Павловском тракте ведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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