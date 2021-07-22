Горняк22: Вирусолог рассказал, как привитые люди болеют коронавирусом

Вакцинация Фото: pixabay.com

Специалист также напомнил, что эффективность отечественных вакцин от коронавируса в настоящее время составляет до 98% защиты

Два человека из 100 привившихся потенциально могут заразиться коронавирусом, заявил врач-вирусолог Сергей Нетесов, сообщают «Известия».

Врач отметил, что у вакцинированных людей иммунная защита активизируется сразу же после столкновения с вирусом, что позволяет предотвратить тяжелое течение болезни и переболеть в легкой форме.

«Зачастую самыми серьезными симптомами у привитых оказывается слабость, болевые ощущения в мышцах, головная боль и кратковременное повышение температуры. Такие пациенты не испытывают на себе серьезные побочные эффекты от заболевания», – подчеркнул Нетесов.

По его словам, с момента прохождения полного цикла процедуры эффективность прививки сохраняется в течение шести-восьми месяцев, а затем идет на спад. В связи с этим рекомендуется проходить ревакцинацию.

Ранее вирусолог объяснил последствия отказа от второго компонента вакцины от COVID-19. По его словам, при неполной вакцинации у человека не сможет сформироваться полноценный иммунитет.

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