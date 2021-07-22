Горняк22: Эксперт объяснил, стоит ли сейчас хранить деньги на вкладах

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Аналитик также предупредил, что при вкладах с инвестиционной составляющей всегда есть риск вообще остаться без дохода, поэтому нужно внимательно читать договор

Банковские вклады не покрывают инфляцию как минимум три года. Сейчас это не лучше средство для хранения денежных средств, заявил аналитик «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган, сообщает «Прайм».

Эксперт отметил, что сейчас есть гораздо более удобные методы сбережения средств, например, облигации федерального займа или крупных госкомпаний, которые дают прибыль в районе 7% годовых.

«При этом нового налога на вклады здесь фактически можно даже не касаться. Банковские депозиты всегда проигрывали самым низкодоходным займам на фондовом рынке», – подчеркнул эксперт.

По словам аналитика, самую большую доходность дают долгосрочные вклады – от двух лет. При этом в момент открытия они не будут гарантировать процентную ставку выше, чем текущая ключевая ставка Банка России.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае дольше, чем в других регионах, копят 1 млн рублей. По словам аналитиков, что жителям большинства регионов России потребуется более 20 лет, чтобы накопить такую сумму.

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