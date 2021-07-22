Горняк22: Алтайский край теряет жителей, но наращивает приезжих из стран СНГ

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Пандемия коронавируса сократила миграционные процессы в регионе на 20%. В 2021 году темпы миграции ожидаемо выросли со снятием ограничений на передвижения

За первые пять месяцев 2021 года Алтайский край потерял 2 621 жителя, свидетельствуют данные Алтайкрайстата. Это в три раза больше, чем за такой же период год назад. Но в 2020 году миграционные процессы в принципе значительно замедлились, а январь-май пришелся на начало пандемии в стране, когда вводили жесткие ограничения, в том числе на передвижения. Вместе с тем общие тренды сохранились.

Всего за пять месяцев 2021 года в регион приехали 22 134 человека, а убыли 24 755. По-прежнему из края уезжает значительно больше человек в другие регионы страны, чем приезжает к нам – 8 751 против 5 626. Этот тренд характерен для последних лет. В 2020 году уехавших было на 3 657 человек больше, чем прибывших в край.

Также сохраняется и другая тенденция – число мигрантов из стран СНГ в край больше, чем тех, кто, напротив, переехал туда. За январь-май 2021 года разница составила 515 человек в пользу прибывших на Алтай. В 2020 году таких было почти 2 тысячи.

В целом можно говорить о том, что пока миграционные процессы в Алтайском крае в 2021 году идут примерно с той же скоростью, что и год назад: разница периода к периоду составляет около 1 тыс. человек. В этом году в край приехало на 800 человек меньше, а вот уехало на 1 тыс. больше.

Вместе с тем темпы 2020 года были заметно ниже миграционных показателей прошлых лет. Например,

в 2020 году на Алтай приехали 65,5 тыс. человек, а уехали 67,8 тыс.,

в 2019 году приехали почти 80 тыс., а выбыли – 83,8 тыс.

Разница по обоим показателям год к году составила 15-16 тыс. человек, или 20%. Таким образом, пандемия фактически на пятую часть сократила миграционную активность.

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