Горняк22: 15 домов остались без воды в алтайском селе из-за промерзания участка сети • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

В конце января в селе Косиха несколько домов остались без воды из-за промерзания водовода. Местные власти организовали на время подвоз воды. В ситуацию вмешалось Министерство строительства и ЖКХ по Алтайскому краю.

Труба, пролегающая по улице Боровой, вышла из строя во время сильных морозов. Сообщение о происшествии поступило от жителей в районную ЕДДС. Под отключение попали 15 домов, где живут 37 человек, информирует Центр управления регионом.

Отогреть водовод не удавалось из-за холода. Место замерзания нашли – это был весь участок сетей на улице. На водонапорной башне оборудовали колонку, организовали подвоз воды, для чистой питьевой поставили отдельную бочку.

Минстрой настоял, чтобы в селе начали пробивать промежуточные колодцы для поэтапного прогрева. Замглавы администрации района Сергей Старухин говорит, что сначала надо провести исследование и понять, насколько возможно провести горизонтальное бурение, чтобы проложить новую обводную трубу.

Косихинский район

Алтайская правда