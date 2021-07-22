Горняк22: В Барнауле водитель, лишенный прав, протаранил два автомобиля

21 июля в Барнауле на улице Ткацкой легковой автомобиль врезался в две иномарки, которые стояли на парковке. Выяснилось, что виновник аварии не имеет прав управления и уже не единожды нарушал ПДД, в том числе — садился за руль нетрезвым.

ДТП произошло в 9.45 на улице Ткацкой. По информации отдела ГИБДД Барнаула, 45-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2104, совершил наезд на стоящие автомобили Toyota Corolla и Toyota Vista. В тот момент в автомобилях не было людей.

Однако пострадали пассажиры отечественного автомобиля: телесные травмы получили 41-летняя женщина и 36-летний мужчина, им была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалось.

Выяснилось, что водитель ВАЗа не имеет права управления транспортом. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе, за управление в состоянии опьянения. В настоящий момент в отношении него возбуждено делопроизводство.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

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Алтайская правда