ГОРНЯК22 22.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Заведено уголовное дело на жителя Алтайского края, который ударил полицейского

Горняк22
11 часов Ago

Житель Алейского района Алтайского края обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. 19-летний молодой человек ударил сотрудника ДПС.

В апреле 2021 года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль. В ходе оформления административного нарушения, между пассажиром автомобиля и сотрудником ДПС произошел конфликт. Мужчина вышел из автомобиля и ударил кулаком по лицу сотрудника полиции.

Следствие уже собрало доказательную базу, и материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу, пишет СК по Алтайскому краю.

Те

Алейский район 

Алтайская правда

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