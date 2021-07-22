Горняк22: В Рубцовске частично обрушился Дом под шпилем

Накануне вечером в Рубцовске обрушился один из символов города — Дом под шпилем, который был признан аварийным. Шпиль здания обвалился, проломив перекрытия.

Более 70 лет дом под шпилем был одним из символов Рубцовска. На нем располагались часы, а вечером сверху зажигалась звезда. Но здание ветшало, и, в конце концов, было признано аварийным и подлежащим сносу.

Обрушение произошло около 8 вечера, и к счастью, никто не пострадал: ни строители, которые демонтировали здание, ни прохожие.

Как пишет портал "вРубцовске.ру", на месте этого исторического здания будет построен сквер.

Фото: «вРубцовске.ру»

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Алтайская правда