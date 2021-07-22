ГОРНЯК22 22.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Аферисты продали алтайскому фермеру несуществующие удобрения

Горняк22
11 часов Ago

630 тысяч рублей отдал фермер из Панкрушихинского района Алтайского края за несуществующие удобрения. Аферистов, обманувших его, разыскивают полицейские.

Директор одного из крестьянско-фермерских хозяйств Панкрушихинского района перевел 630 тысяч рублей за поставку удобрений на счет общества с ограниченной ответственностью. Фирма якобы находится в Санкт-Петербурге. Вся сделка происходила дистанционно. Договор стороны подписывали также в электронном виде. А после наступления срока поставки «менеджер» по имени Роман перестал выходить на связь. Фермер обратился за помощью в полицию.

В связи с мошенничеством возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы до шести лет.

Алтайская правда

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