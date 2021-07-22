Горняк22: Аферисты продали алтайскому фермеру несуществующие удобрения

630 тысяч рублей отдал фермер из Панкрушихинского района Алтайского края за несуществующие удобрения. Аферистов, обманувших его, разыскивают полицейские.

Директор одного из крестьянско-фермерских хозяйств Панкрушихинского района перевел 630 тысяч рублей за поставку удобрений на счет общества с ограниченной ответственностью. Фирма якобы находится в Санкт-Петербурге. Вся сделка происходила дистанционно. Договор стороны подписывали также в электронном виде. А после наступления срока поставки «менеджер» по имени Роман перестал выходить на связь. Фермер обратился за помощью в полицию.

В связи с мошенничеством возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы до шести лет.

Алтайская правда