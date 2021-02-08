Горняк22: 18 человек эвакуировали в Барнауле при пожаре в многоквартирном доме  • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

6 февраля поздно вечером в Барнауле в подвале многоквартирного дома по улице Чудненко произошёл пожар. Огнеборцам пришлось экстренно выводить жильцов из задымленного подъезда на улицу.

Подъехавшие на место происшествия пожарные обнаружили, что очаг возгорания находится в подвале одного из подъездов. Поэтому была оперативно организована эвакуация жильцов. В общей сложности было выведено на свежий воздух 18 человек, в том числе 3 детей. Однако один из мужчин получил травмы и был госпитализирован.

По информации ГУ МЧС Росси по Алтайскому краю, площадь пожара составила 10 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.

Барнаул

Алтайская правда